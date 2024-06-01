وفاة المستشار السابق للشهيد قاسم سليماني.. من هو "وجيه الله مرادي"؟

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، وفاة الجنرال وجيه الله مرادي مستشار قائد فيلق القدس السابق الشهيد قاسم سليماني، بأحد مستشفيات محافظة مازندران شمالي البلاد.

وقالت وكالة أنباء "دفاع برس" التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، "إن الفقيد مرادي المساعد السابق لقائد وحدة القوات الخاصة في فيلق القدس والمستشار الوفي والصديق للجنرال قاسم سليماني، فارق الحياة بعد معاناة استمرت سنوات مع المرض والإصابات في ساحات القتال" على حد قولها.

وأضافت "أن الجنرال مرادي أحد قادة جبهة المقاومة، وبعد سنوات من الألم والمرض، فارق الحياة مساء الجمعة، في مستشفى الخميني بمحافظة مازندران".

وبحسب الصحيفة، فإن الجنرال مرادي حمل عدة ألقاب منها قائد جبهة المقاومة ورفيق السلاح للفريق القائد الشهيد قاسم سليماني، وأحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري، ومساعد قائد وحدة الإمام علي للقوات الخاصة، ومن كبار قادة مكافحة الإرهاب".