الصفحة الدولية

. بايدن يعلن عن خطة جديدة لوقف الحرب في غزة


أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء يوم الجمعة عن خطة جديدة لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي إن "المقترح يشمل وقفا شاملا لإطلاق النار والانسحاب من غزة وإطلاق سراح الرهائن".

وصرح بايدن بأنه "لا يمكن أن نفوت هذه اللحظة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.. لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب". وأردف الرئيس الأمريكي بالقول موجها رسالة لحركة حماس: "يجب أن تقبل الصفقة".

وصرح بايدن بأن إسرائيل اقترحت اتفاقا جديدا "شاملا" لوقف إطلاق النار وانسحاب جميع قواتها من غزة لمدة ستة أسابيع.

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