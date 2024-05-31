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شقيقة زعيم كوريا الشمالية: "بالونات القمامة" هدايا صادقة إلى سيول


أثارت أزمة "بالونات القمامة" حرب تصريحات جديدة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية بطلتها "كيم يو جونغ"، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، التي وصفت البالونات بأنها "هدايا صادقة" إلى كوريا الجنوبية.

بدأت الأزمة بإرسال كوريا الشمالية بالونات محملة بنفايات إلى كوريا الجنوبية، ردًّا على مواقف وتصريحات "تحريضية" من سيول ضد بيونغ يانغ، ما أثار استياء واسعا من قبل كوريا الجنوبية.

وتعليقًا على ذلك اعتبرت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، أن بالونات القمامة والفضلات التي أرسلتها كوريا الشمالية إلى الجنوب، هي "مسألة تتعلق بحرية التعبير".

وتساءلت في بيان الأربعاء: "هل الاتجاه الذي تطير فيه البالونات هو الذي يحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بحرية التعبير أم القانون الدولي؟" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وشددت كيم يو جونغ على أن بيونغ يانغ كانت ببساطة تمارس حريتها في التعبير.

ويمثل ذلك إشارة ساخرة إلى تبريرات حكومة كوريا الجنوبية سابقًا لعدم قدرتها على منع النشطاء المناهضين ل‍كوريا الشمالية من إرسال منشورات عبر الحدود.

وقالت كيم إنّ البالونات هي "هدايا صادقة" للكوريين الجنوبيين الذين يبكون من أجل حرية التعبير وسيتعين عليهم الاستمرار في التقاطها.

من جهتها ردت كوريا الجنوبية عبر بيان صادر عن وزارة الوحدة الكورية، أمس الخميس، وعبرت فيه عن إدانتها لما صدر عن كيم يو جونغ.

وانتقدت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إرسال البالونات، قائلة إن "هذه الأفعال التي تقوم بها كوريا الشمالية تنتهك بوضوح القانون الدولي وتهدد بشكل خطير سلامة شعبنا".

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شقيقة زعيم كوريا الشمالية: "بالونات القمامة" هدايا صادقة إلى سيول
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