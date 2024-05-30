ايران تكشف عن رسالة اسرائيلية تلقتها عبر مصر تتتوسل بانها ستقدم تنازلات في غزة لقاء عدم رد ايران على ضرب قنصليتها في دمشق

أفصح قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، عن تلقي بلاده رسالة إسرائيلية عن طريق مصر قبل الهجوم الذي شنه الحرس على أهداف داخل إسرائيل في 13 من أبريل/نيسان الماضي.

وذكر العميد حاجي زاده في تصريحات صحفية لوسائل إعلام إيرانية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "إسرائيل أرسلت عبر وزير الخارجية المصري (سامح شكري)، رسالة بأنها ستقدم تنازلات في حرب غزة مقابل منع إيران من الرد على قصف قنصليتها في دمشق".

وقامت إسرائيل بقصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع أبريل/نيسان الماضي، ما أسفر عن استشهاد سبعة من مستشاري للحرس الثوري بينهم اثنين من كبار الضباط.

وقال العميد حاجي زاده "كان حوالي 221 مقاتلة إسرائيلياً على أهبة الاستعداد ليلة الهجوم الإيراني"، مبيناً انه" ولمنع الرد الإيراني أرسلت إسرائيل رسالة عبر وزير الخارجية المصري مفادها أنها ستقصر في حرب غزة، وجهزت إسرائيل وأمريكا دول المنطقة للدفاع لمنع الأضرار من الرد الإيراني".

وأضاف "كانت هناك حاجة لعدد كبير من الصواريخ والطائرات بدون طيار للمرور عبر القبة الحديدية الإسرائيلية؛ وكانت عملية الوعد الصادق عقابية ومحدودة وواسعة النطاق، وتم فيها تدمير قاعدتين استخباراتيتين لعبت دوراً في اغتيال قادة عسكريين إيرانيين في سوريا".