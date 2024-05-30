5 مرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران خلال اليوم

سجل خمسة مرشحين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة المقررة في أواخر الشهر المقبل، بحسب ما أعلن "مجيد مير أحمدي" رئيس لجنة أمن الانتخابات.

وقال مير أحمدي في حديث صحفي "إنه مع انتهاء اليوم الأول لقبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، تم تسجيل 5 مرشحين مؤهلين للتسجيل الأولي".

وأضاف "بقدر ما تم توفير البنية التحتية في البلاد، تم أيضًا توفير إمكانية إجراء الانتخابات إلكترونيًا، وبدء عملية الإعداد لإجراء الانتخابات في الخارج بمساعدة وزارة الخارجية".

وبين مير أحمدي "ووفقاً لآخر الاستطلاعات التي أعلنت لنا عبر وزارة الثقافة والإرشاد فإن نسبة المشاركة في الانتخابات تجاوزت 70%".

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن المرشحين المسجلين في اليوم الأول هم "النائب عباس مقتدائي، والنائب محمد رضا صباغيان، وزعيم حزب مردم سالاري الإصلاحي مصطفى كواكبيان، وقدرت علي حشمتيان، وسعيد جليلي".

ومن المقرر أن تستمر عمليات قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة حتى يوم الاثنين من الاسبوع المقبل في مبنى وزارة الداخلية.

وبعد ذلك سيقوم مجلس صيانة الدستور بتدقيق أهلية المرشحين والمصادقة على المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وجاءت هذه الانتخابات بعد وفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي على خلفية تحطم مروحيته العسكرية في شمال غرب إيران في 19 من آيار/مايو الجاري.