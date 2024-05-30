البيت الأبيض يتحدث عن استخدام أسلحتها لاستهداف العمق الروسي!

صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، بأن واشنطن لم تغير موقفها بشأن منع أوكرانيا من استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب عمق الأراضي الروسية.

وذكر كيربي خلال مؤتمر صحفي، لا يوجد تغيير في سياستنا، نحن لا نشجع ولا نمكن من شن هجمات باستخدام الأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية. وتابع، نحن على اتصال مع نظرائنا الأوكرانيين يوميا لمعرفة احتياجاتهم، بعض تلك الحاجات هي معدات، والبعض الآخر تدريب، وبعضها متعلق بتقديم المشورة.

وأضاف كيربي، لم يقم أي زعيم آخر بمثل هذا القدر من العمل الذي قام به الرئيس بايدن مع الأوكرانيين، ليس فقط لتلبية احتياجاتهم الدفاعية الآن، ولكن لتلبية احتياجاتهم الدفاعية عندما تنتهي هذه الحرب، مهما كان شكل نهاية الحرب، ستظل لديهم حدود طويلة مع روسيا وهذه الحدود سيتعين عليهم الدفاع عنها، وقد قطع الرئيس على نفسه التزامات تجاه أوكرانيا أن نكون معهم على المدى الطويل، حيث لفت إلى أن دعم واشنطن ل‍أوكرانيا تطور بشكل مناسب مع تطور ظروف ساحة المعركة، وهذا (الدعم) لن يتغير.

بالمقابل، وصفت موسكو الدعوات التي يطلقها الغرب بشأن السماح للقوات الأوكرانية باستهداف الأراضي الروسية، بأنها متهورة وقالت إنها تدفع باتجاه مواجهة عسكرية مباشرة مع موسكو. كما وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تصريح الأمين العام ل‍حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأنه استفزازي.