فيدان يدعو الدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الدول الأوروبية لتحذو حذو إسبانيا والنرويج وأيرلندا وتعترف بدولة فلسطين.

وفي إطار دعوة وجهتها إسبانيا بمناسبة اعترافها بدولة فلسطين، التقى فيدان وأعضاء مجموعة الاتصال المشكلة من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الاربعاء في العاصمة مدريد.

وقال فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك أعقب الاجتماع، إنهم يتواجدون في مدريد تضامنا مع فلسطين.

وأعرب الوزير التركي عن شكره إسبانيا لاعترافها رسميا بدولة فلسطين.

وأضاف: "قدمت إسبانيا والدول الأوروبية الأخرى (النرويج وأيرلندا) مساهمة كبيرة في السلام والأمن الدوليين من خلال الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة السيادة".

ودعا وزير الخارجية التركي بقية دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، واتباع سياسة إسبانيا المثالية". وأكد فيدان، مواصلتهم العمل بلا كلل من أجل حل الدولتين والسلام والأمن الإقليميين.

وكانت كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا قد اعلنت اعترافها رسميا بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة .