هيئة الاركان الايرانية تستبعد وقوع اي انفجار تخريبي في مروحية رئيسي

نشرت هيئة الاركان المسلحة الايرانية، اليوم الاربعاء، التقرير الثاني المتعلق بالتحقيق في ملابسات سقوط مروحية الرئيس ابراهيم رئيسي ورفاقه.

واستبعدت الهيئة في تقريرها وقوع اي انفجار تخريبي اثناء الرحلة "، مبينة :" ان التقرير الثاني يؤكد ان لا وجود لخلل في الاتصالات او تداخل في الترددات الخاصة بالمروحية خلال الطيران".

واضافت، انه :" لم تتم مشاهدة آثار للحرب الالكترونية على المروحية"، مؤكدة :" ان عدد الركاب في المروحية كان متناسباً ومتناسقاً مع معايير الوزن المتبعة".

وقد توفي الرئيس الايراني ووزير خارجيته وعدد من مرافقيهما ، يوم الاحد التاسع عشر من ايار الحالي ، عندما تحطمت المروحية التي كانوا يستقلونها في منطقة جبلية شمال غربي ايران ، خلال عودتهم من مراسم تدشين سد عند الحدود مع اذربيجان