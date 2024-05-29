الصفحة الدولية

كوريا الشمالية تلقي على جارتها الجنوبية بالونات من القمامة (فيديو)


أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية تطلق أعدادا كبيرة من البالونات التي تحمل القمامة باتجاه الجنوب منذ ليل الثلاثاء، في رد واضح ضد نشطاء كوريين جنوبيين لارسالهم منشورات دعائية مناهضة لبيونغيانغ عبر الحدود.

ونقلت الأسوشيتد برس عن الجيش الكوري الجنوبي إنه "تم العثور على أكثر من 260 بالونا كوريا شماليا تم إسقاطها في أجزاء مختلفة من البلاد حتى بعد ظهر الأربعاء، استعادتها فرق الرد السريع العسكرية وإزالة المتفجرات".

وأوضح الجيش أن "البالونات جلبت أنواعا مختلفة من القمامة والروث، لكنه لم يعثر حتى الآن على فضلات بشرية".

ونصح الجيش المدنيين "بعدم لمس الأغراض الملقاة جوا من كوريا الشمالية وإبلاغ الجيش أو الشرطة بعد اكتشافها".

وأظهرت صور نشرها الجيش القمامة متناثرة عبر الطرق السريعة والشوارع في أجزاء مختلفة من البلاد.

وفي العاصمة سول، عثر المسؤولون العسكريون على ما يبدو أنه جهاز توقيت تم تصميمه على الأرجح لتفجير أكياس القمامة في الجو.

وفي مقاطعة تشنغتشونغ الجنوبية بوسط البلاد، شوهد بالونان ضخمان يحملان كيسا بلاستيكيا غير مفكك مملوء بمواد تشبه الأوساخ، على الطريق.

ولم ترد تقارير فورية عن أضرار نجمت عن البالونات.

كانت أنشطة إطلاق البالون المماثلة التي أقدمت عليها كوريا الشمالية ألحقت أضرارا بالسيارات والممتلكات الأخرى في عام 2016.

وفي بيان صدر نهاية الأسبوع، قال نائب وزير الدفاع الكوري الشمالي، كيم كانغ إيل، إن كوريا الشمالية تعتزم نثر "أكوام من النفايات والقاذورات" على المناطق الحدودية وأجزاء أخرى من كوريا الجنوبية، فيما وصفها بأنها خطوة "انتقامية" ضد المنشورات التي نشرها النشطاء الكوريون الجنوبيون.

 

وصلت العداوات بين الكوريتين إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، حيث اشتدت وتيرة استعراض أسلحة كوريا الشمالية والتدريبات العسكرية المشتركة لكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة واليابان منذ عام 2022.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كوريا الشمالية تلقي على جارتها الجنوبية بالونات من القمامة (فيديو)
رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني : ضاق العالم ذرعا من مجازر الصهاينة
فيما يهاجم المنظومة القضائية الأمريكية.. ترامب يصف خاتمة محاكمته الثلاثاء بأنها 'يوم أسود بتاريخ أمريكا'
حقيقة مقتل جندي مصري آخر في اشتباكات رفح!
تركيا تعلن عن استعدادها لاستقبال الطلبة والاكاديميين المفصولين من الجامعات الغربية بسبب دعمهم لغزة
إسبانيا وأيرلندا والنرويج تعلن عن اعترافها رسمياً بدولة فلسطين
بابا الفاتيكان يتخذ قرارا ضد المثليين
الجيش المصري يصدر بيانا بعد إطلاق النار في رفح ويعلن مقتل أحد جنوده
مصر توجه تحذيرا غاضبا بعد مقتل جندي مصري برصاص الجيش الإسرائيلي
أردوغان يؤكد ان مجزرة رفح أظهرت مجددا الوجه الدموي والغادر لإسرائيل
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك