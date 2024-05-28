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رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني : ضاق العالم ذرعا من مجازر الصهاينة


إعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمدباقر قاليباف أن جرائم القصف التي تطال النازحين والأطفال العزل، لن يقترفها سوى الشيطان، مؤكدا أن العالم ضاق ذرعا من مجازر الصهاينة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها قاليباف، اليوم، عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي؛ معلقا على المجازر الأخيرة التي اقترفها الكيان الصهيوني المجرم في حق النازحين بمدينة رفح، مؤكدا أن "العالم قد ضاق ذرعا من هذه المجازر".

كما دعا رئيس البرلمان الإيراني كافة الدول ولاسيما الإسلامية باتخاذ خطوات متسقة مع شعوبها وسائر الأحرار في أرجاء العالم، من أجل وضع حدّ لمجازر الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية.

وفي متابعة لآخر التطورات، برفح اليوم الثلاثاء، أفادت الأنباء عن استشهاد 21 فلسطينيا وأصابة آخرين، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال قصفه مخيما للنازحين بمنطقة المواصي في رفح؛ وهو ثالث استهداف لخيام نازحين خلال 48 ساعة في مناطق لطالما ادعى الاحتلال بأنها آمنة ويمكن النزوح إليها.

ونددت حركة المقاومة الاسلامية حماس، عبر بيان لها، بهذه المجازر الوحشية؛ مطالبة "المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية"، بـالتحرّك العاجل واتخاذ قرار واضح وحاسم بوقف الانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية، من قبل الكيان الصهيوني.

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