حقيقة مقتل جندي مصري آخر في اشتباكات رفح!

صرّح مصدر أمني مصري في تصريحات للقناة الروسية عن حقيقة مقتل جندي مصري آخر في الاشتباكات التي جرت أمس الاثنين بين القوات المصرية والإسرائيلية في رفح.

حيث ذكر المصدر الأمني بأنه، لا صحة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استشهاد جندى أخر فى حادث الحدود برفح.

ويُذكر أن أهالي محافظة الفيوم قد شيعوا المجند في الجيش المصري عبد الله رمضان محمد قطب الذي سقط يوم أمس في اشتباك بين القوات المصرية والإسرائيلية عند معبر رفح.

وكان الجيش المصري قد أعلن يوم أمس عن إستشهاد جندي مصري على الشريط الحدودي مع رفح، مؤكدا فتح تحقيق في الحادث.

وتحدثت وسائل إعلام مصرية أمس عن مصدر بأن القاهرة تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود، بعد إطلاق النار بين الجنود المصريين والإسرائيليين برفح، حيث أثار مقتل الجندي المصري مخاوف من الدفع بالمنطقة إلى حرب شاملة. لا سيما في ظل التوتر غير المسبوق في العلاقات المصرية الإسرائيلية.

في ذات السياق، ذكر المتحدث العسكري المصري بأن، القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين.