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إسبانيا وأيرلندا والنرويج تعلن عن اعترافها رسمياً بدولة فلسطين


أعلنت الحكومات الإسبانية والأيرلندية والنرويجية اليوم الثلاثاء الموافقة على قرار الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، مشيرةً إلى انضمامها إلى أكثر من 140 دولة أخرى معترفة بدولة فلسطين.

فقد وافقت الحكومة الائتلافية اليسارية في إسبانيا، اليوم على قرار الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية.

وصرحت وزيرة التربية والتعليم بيلار أليجريا، في مؤتمر صحفي، بأن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماع له على قرار الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية مؤكدة إنه قرار تاريخي وله هدف واحد وهو المساهمة في تحقيق السلام".

وفي السياق ذاته أعلنت الحكومة الأيرلندية، في بيان، اليوم اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية، في تحدٍّ لإسرائيل التي نددت بالخطة وقالت الحكومة الايرلندية في بيانها : "قررنا إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين دبلن ورام الله"، مشيرةً إلى أنه "سيجري تعيين سفير لأيرلندا لدى دولة فلسطين".

كما أعلنت النرويج، اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي، إن "هذا اليوم الخاص يعد نقطة تحول في العلاقات النرويجية-الفلسطينية"، منتقداً عدم تقديم إسرائيل "تعهدات بنّاءة" فيما يخصّ حل الدولتين، مبيناً أن بلاده كانت أحد أقوى المدافعين عن فلسطين منذ أكثر من 30 عاماً، وفق ما نقل عنه بيان للخارجية النرويجية.

وكانت كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا قد اعلنت الاربعاء الماضي اعترافها رسمياً بدولة فلسطين اعتباراً من 28 مايس الجاري ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة في الجمعية العام للأمم المتحدة.

يذكر ان البرلمان الاسباني كان قد اتخذ في /تشرين الثاني 2004 قراراً بالاعتراف بدولة فلسطين، إلا أن سريانه كان يتطلب تحقيق توافق في الاتحاد الأوروبي، ومن ثم تصديق مجلس الوزراء.

وعقب اندلاع الحرب الأخيرة بغزة في تشرين الأول الماضي، وتصاعد التضييق الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية، أعلنت الحكومة الائتلافية اليسارية في إسبانيا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين حتى وإن لم يجرِ التوصل إلى توافق في الاتحاد الأوروبي .

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