مصر توجه تحذيرا غاضبا بعد مقتل جندي مصري برصاص الجيش الإسرائيلي

أفاد مصدر لقناة "القاهرة الإخبارية" بأن القاهرة "تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود"، بعد إطلاق النار بين الجنود المصريين والإسرائيليين برفح.

وقال مصدر أمني مطلع لـ"القاهرة الإخبارية": " تم تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلا".

وأضاف المصدر: "التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود، تشير إلى إطلاق النيران بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلى وعناصر من المقاومة الفلسطينية.. أدت إلى إطلاق النيران فى عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران".

وتابع المصدر الأمني: "على المجتمع الدولى تحمل مسؤولياته من خطورة تفجر الأوضاع على الحدود المصرية مع غزة ومحور فيلادلفيا ليس أمنيا فقط لكن لمسارات تدفق المساعدات الإنسانية"، مشيرا إلى أن "مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا".