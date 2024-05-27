الصفحة الدولية

أردوغان يؤكد ان مجزرة رفح أظهرت مجددا الوجه الدموي والغادر لإسرائيل


 أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المجزرة الذي نفذها الاحتلال الاسرائيلي في مخيم للنازحين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أظهرت مرة أخرى "الوجه الدموي والغادر لهذا الكيان .

وقال أردوغان في كلمة له خلال ندوة عقدها اليوم بمدينة اسطنبول عن دستور البلاد : هذه المجزرة التي وقعت بعد دعوة محكمة العدل الدولية إلى وقف الهجمات، أظهرت مرة أخرى الوجه الدموي والغادر لدولة الإرهاب مشيراً إلى أن نتنياهو يحاول إطالة حياته السياسية بإراقة مزيد من الدماء الفلسطينية.

وأضاف :"المجرمون مرتكبو الإبادة الجماعية الذين قتلوا أكثر من 36 ألفاً من الأشقاء الفلسطينيين حتى الآن، ألقوا أمس بالصواريخ والقنابل بشكل كثيف على المدنيين في مخيم اللاجئين برفح التي أعلنوا أنها منطقة آمنة".

وأشار الرئيس التركي إلى محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و"شبكة الإجرام التابعة له" إطالة حياتهم السياسية من خلال إراقة المزيد من الدماء، بعدما فشلوا في كسر المقاومة البطولية للشعب الفلسطيني.

وشدّد أردوغان على أن نتنياهو ومن معه "لن يستطيعوا التهرّب من اللعنة التي سيوصفون بها مثل هتلر وميلوسيفيتش (رئيس صربيا سابقاً) وكارازديتش (رئيس صربسكا سابقاً) وغيرهم من الفراعنة في التاريخ الذين يقلدونهم".

وأكد أن تركيا ستبذل كل ما في وسعها لمحاسبة هؤلاء القتلة الهمجيين الذين ليس لديهم أية ذرة إنسانية.

ومساء امس الأحد، استشهد 45 فلسطينياً وأصيب العشرات، أغلبهم من ألاطفال والنساء، في قصف للاحتلال استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غربي رفح، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم الجيش الاسرائيلي أنها آمنة ويمكن النزوح إليها.

ويواصل جيش الاحتلال الحرب رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجيش المصري يصدر بيانا بعد إطلاق النار في رفح ويعلن مقتل أحد جنوده
مصر توجه تحذيرا غاضبا بعد مقتل جندي مصري برصاص الجيش الإسرائيلي
أردوغان يؤكد ان مجزرة رفح أظهرت مجددا الوجه الدموي والغادر لإسرائيل
إيران تحدد موعد تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية الجديدة
الولايات المتحدة تعلن عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار للحصول على معلومات عن عاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية
علي لاريجاني يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية كمرشح مستقل
الخارجية الروسية تطالب الجنائية الدولية بتوجيه سؤال مهم إلى لندن حول العراق!
ناشيونال انترست: هبوط قدرات بايدن وترامب العقلية تثير السخرية
القوات الجوية الايرانية: طاقم مروحية الرئيس من أكثر الطيارين خبرة .. ونحقق في أسباب الحادث
السيد الخامنئي: السيد رئيسي كان يعمل ليلا نهارا، لم يعرف التعب أبدا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك