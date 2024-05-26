إيران تحدد موعد تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية الجديدة

حددت لجنة الانتخابات الإيرانية موعد تسجيل وشروط قبول المرشحين في الانتخابات الرئاسية الجديدة، وأبرزها ألا يقل عمر المترشح عن 40 عاما ولا يزيد عن 75 سنة.

وأعلنت اللجنة، اليوم الأحد،عن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وحدد موعد التسجيل الذي يبدأ في الـ30 أيار الحالي ويستمر حتى الإثنين الـ3 حزيران المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وذكرت الوكالة أن تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الجديدة يستمر 10 ساعات في كل يوم من الأيام المحددة تبدأ من الـ8 صباحا حتى الـ6 مساء، وفقا للتوقيت المحلي.

كما شملت شروط الترشح التي أعلنت عنها اللجنة أن يكون المترشح حاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة من المؤسسات العلمية.

وأصدر وزير الداخلية أحمد وحيدي، تعليمات للمحافظين وحكام المدن بجميع أنحاء البلاد ببدء البرامج الخاص بانتخابات الرئاسة الإيرانية في دورتها رقم 14 وفقا للجدول المعلن.