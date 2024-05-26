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الولايات المتحدة تعلن عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار للحصول على معلومات عن عاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية


عرضت الولايات المتحدة اليوم السبت تقديم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات عن ثلاثة عمال في مجال تكنولوجيا المعلومات من كوريا الشمالية ومديرهم الذين كانوا متورطين في مخطط يمكّن العمال من الحصول على عمل غير مشروع عن بعد بهويات مزورة لمواطنين أمريكيين.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان عن العمال الذين يستخدمون الأسماء المستعارة هان جيهو وجون تشونجي وXu Haoran ومديرهم Zhonghua الذين شاركوا في ذلك المخطط ، ودر ما لا يقل عن 6.8 ملايين دولار للنظام الكوري الشمالي.

وأضافت أنه من أكتوبر 2020 حتى أكتوبر 2023، ساعدت كريستينا تشابمان، وهي مواطنة أمريكية، العمال في الحصول على عمل كمطوري برامج وتطبيقات عن بعد مع شركات في مجموعة من القطاعات والصناعات. واستخدموا هويات مزورة تخص أكثر من 60 شخصًا أمريكيًا حقيقيًا.

وقام العمال أيضًا بمحاولة فاشلة للحصول على عمل مماثل في وكالتين حكوميتين أمريكيتين، وفقًا للوزارة

ويُزعم أن تشابمان ساعد العمال في الحصول على هويات صالحة لمواطنين أمريكيين، واستقبل واستضاف أجهزة الكمبيوتر المحمولة الصادرة لهم لجعل الأمر يبدو وكأن العمال يقيمون في الولايات المتحدة.

وتابع : كما أنها ساعدتهم في الاتصال عن بعد بشبكات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركات الأمريكية بشكل يومي وساعدت في غسل عائدات المخطط من خلال استلام ومعالجة وتوزيع شيكات الرواتب من الشركات على العمال وغيرهم.

وقالت الوزارة إن العمال الكوريين الشماليين المعنيين مرتبطون بإدارة صناعة الذخائر في كوريا الشمالية التي تشرف على تطوير الصواريخ الباليستية للنظام وإنتاج الأسلحة وبرامج البحث والتطوير.

وتأتي المكافأة من برنامج المكافآت من أجل العدالة (RFJ) التابع للوزارة والذي يديره جهاز الأمن الدبلوماسي التابع لها.

ومنذ إنشائه في عام 1984، دفع برنامج مكافآت من أجل العدالة أكثر من 250 مليون دولار لأكثر من 125 شخصًا في جميع أنحاء العالم قدموا معلومات للمساعدة في منع الإرهاب والتهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي الأمريكي. ومن بين المبلغ الإجمالي، دفع برنامج مكافآت من أجل العدالة مكافآت قدرها 5 ملايين دولار لكل فردين ساعدت معلوماتهما في تعطيل مخطط مالي غير مشروع استفادت منه كوريا الشمالية.

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الولايات المتحدة تعلن عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار للحصول على معلومات عن عاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية
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