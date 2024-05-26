علي لاريجاني يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية كمرشح مستقل

كشف مصدر مطلع أن علي لاريجاني مستشار قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي، قرر المشاركة بالانتخابات الرئاسية كمرشح مستقل.

وقال المصدر المقرب من لاريجاني الرئيس السابق للبرلمان إن "علي لاريجاني سيقوم بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 28 من حزيران المقبل".

وأضاف أن "لاريجاني سيدخل الانتخابات كمرشح مستقل

ووفق المصدر فإنه "رغم إصراره الشخصي على الترشح، إلا أنه يشكك في دعم التيارات السياسية له، ولهذا السبب، قام بتأجيل الإعلان عن ترشحه"

وشارك علي لاريجاني كمرشح رئاسي في الجولة التاسعة من الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي أجريت عام 2005، وفشل في هذه الانتخابات واحتل المركز السادس بين 7 مرشحين.

وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2021 والتي فاز فيها الرئيس الراحل ابراهيم رئيسي استبعد مجلس صيانة الدستور ترشيح لاريجاني لأسباب لم تتضح بعد. وأصبح منذ 14 آب 2005 أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ثم قدم استقالته بتاريخ 20 تشرين الأول 2007.

وفي سياق متصل، أعلنت القوى المحافظة المتشددة المعروفة بـ"جبهة الاستقامة" عن ترشيح سعيد جليلي كمرشح للانتخابات الرئاسية.

وجليلي هو مستشار لقائد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي الخامنئي وعضو في مجلس الأمن القومي الإيراني وكان كبير المفاوضين في الملف النووي في عهد الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.