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الخارجية الروسية تطالب الجنائية الدولية بتوجيه سؤال مهم إلى لندن حول العراق!


علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الانتقادات الغربية للمحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرة اعتقال بنيامين نتنياهو، وطالبت المحكمة بسؤال لندن عن قصف العراق.

وذكرت زاخاروفا في تيلغرام، كل ما على (كريم خان مدعي المحكمة) أن يفعله، هو أن يجيب على سؤال لماذا قصف البريطانيون العراق، ومتى ستعاقبهم الجنائية الدولية على ذلك؟.

ومن الجدير بالذكر أن كريم خان كان قد طلب إصدار مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتعرض لانتقادات واسعة من لندن وواشنطن إثر ذلك.

وأوضح خان في تصريح له، إن البريطانيين لم يقصفوا عاصمة إيرلندا الشمالية ردا على الهجمات الإرهابية التي استهدفت رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر، وتفجير قنبلة راح ضحيتها قتيلان من البرلمان البريطاني.

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الخارجية الروسية تطالب الجنائية الدولية بتوجيه سؤال مهم إلى لندن حول العراق!
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