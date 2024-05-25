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ناشيونال انترست: هبوط قدرات بايدن وترامب العقلية تثير السخرية


انتقد تقرير لمجلة ناشيونال انترست الامريكية، السبت، المرشحين الرئاسيين لانتخابات عام 2024 دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن بسبب تراجع قدراتهما العقلية والتي أصبحت تثير السخرية نتيجة الأخطاء الفادحة التي يرتكبانها اثناء أحاديثهم في الأماكن العامة للناخبين. 

ونقل التقرير عن المستشار الخاص للبيت الأبيض روبرت هور والذي وصف بايدن بأنه "رجل مسن وذو ذاكرة ضعيفة"، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه غالبية الناخبين عن مخاوفهم بشأن عمر الرئيس الحالي، فقبل بضعة أشهر فقط، بدا أن بايدن نسي من هما الزعيمان الحاليان لفرنسا وألمانيا - فخلط بين فرانسوا ميتران، الرئيس الفرنسي السابق الذي توفي عام 1996، والرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، كما خلط المستشار الألماني هيلموت كول، الذي توفي عام 2017، مع المستشار الحالي أولاف شولتز".

وأضاف انه " ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه الزلات أيضًا بمثابة تذكير بأن الرئيس السابق دونالد ترامب قد أدلى بشكل متزايد بتصريحات مماثلة مشكوك فيها، وفي الأشهر الأخيرة، خلط ترامب بين منافسته السياسية الرئيسية في الحزب الجمهوري نيكي هيلي ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، وقال في مناسبات متعددة إنه يخوض الانتخابات ضد باراك أوباما". 

وتابع انه " وعلاوة على ذلك، أخبر ترامب الحاضرين في تجمع حاشد أن الولايات المتحدة قد تكون على شفا الحرب العالمية الثانية ـ، وهو الصراع الذي انتهى منذ ما يقرب من 80 عاما، وحتى عندما تكون حملة بايدن في موقف دفاعي، فإنها لم تخجل من مواصلة الهجوم ضد تصريحات ترامب الخاطئة".

وأشار التقرير الى انه " في حين أن حملة ترامب من المرجح أن تستخدم كل زلة يرتكبها بايدن كدليل على أنه ليس الرجل المناسب لقيادة البلاد، فمن المحتمل أن يأتي ذلك بنتائج عكسية، إذا انسحب جو بايدن فجأة من السباق، فسيصبح دونالد ترامب "الرجل المسن ذو الذاكرة الضعيفة"، ولكن من المحتمل ألا يوصف بأنه "حسن النية".

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