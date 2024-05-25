القوات الجوية الايرانية: طاقم مروحية الرئيس من أكثر الطيارين خبرة .. ونحقق في أسباب الحادث

صرح نائب قائد القوات الجوية الايرانية، العميد الطيار مهدي هاديان، بان "مهمة قيادة طائرة رئيس الجمهورية هي من المهام الخاصة، لذلك كان طاقمها من اكثر الطيارين خبرة ولديهم خبرة في مختلف المواقف".

واضاف القائد الايراني،بحسب وكالة "مهر"، ان "حظيرة الطيران الايرانية مسؤولة عن نقل المسؤولين الوطنيين والعسكريين، بما في ذلك قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية والوفود الحكومية داخل البلد وخارجه".

واوضح العميد هاديان :" ان هذه المهمة كانت من المهام الخاصة التي كان طاقم طيرانها من اكثر الطيارين خبرة ولديهم خبرة في مختلف المواقف"، مشيرا الى :" ان التحقيق في اسباب الحادث جار من قبل فريق من ذوي الخبرة معين من قبل هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، وسنعلن عن النتائج".

وكانت مروحية تقل الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين، قد تحطمت في 19 ايار الجاري، في منطقة جبلية وعرة شمال غربي البلاد.

وفي صباح 20 ايار ، اكد نائب الرئيس الايراني محسن منصوري، التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له.