السيد الخامنئي: السيد رئيسي كان يعمل ليلا نهارا، لم يعرف التعب أبدا

ذكر آية الله السيد الخامنئي( دام ظله) إن العمل والخدمة من أجل الشعب والتمتع بالجماهيرية كانت أبرز ميزات ضحايا المروحية المنكوبة.

وأوضح السيد الخامنئي لدى استقباله عوائل الضحايا، الخدمات التي قدموها للوطن وخاصة كل من الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان، في الجبهتين الداخلية والخارجية.

وأضاف السيد الخامنئي، السيد إبراهيم رئيسي كان يعمل ليلا نهارا، ولم يكن يعرف التعب أبدا، مشيرا إلى أن التشييع المهيب الذي شهدته إيران أثبت أن الشعب حي. وهذا التشييع أثبت للعالم عمليا كم أن الشعب وفي لرئيس جمهوريته، ولكل من يجسد مبادئ الثورة الإسلامية.

وكانت إيران قد شهدت اليوم السبت مراسم تأبين السيد رئيسي ورفاقه، بحضور السيد الخامنئي (دام ظله) في حسينية الإمام الخميني (قدّس سره).

ومن الجدير بالذكر أن مروحية السيد رئيس الجمهورية كانت قد تعرضت لحادث ما أدى إلى إستشهاده وجمع مرافقيه، عقب مشاركته في مراسم افتتاح سد قيز قلعة سي ، في طريق العودة إلى تبريز.

وضمت المروحية بالإضافة إلى السيد رئيسي، وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه في محافظة أذربايجان الشرقية السيد محمد علي آل‌ هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي إلى جانب مرافقين وطاقم المروحية.

ودفن السيد إبرهيم رئيسي في ضريح الإمام الرضا في مشهد، حيث مرقد الإمام الثامن علي بن موسى الرضا (عليهم السلام) ، ليكون أول مسؤول حكومي كبير يدفن في هذا الضريح منذ الثورة الإسلامية عام 1979.