الرئيس الروسي يكشف سبب نجاة مرافقي رئيسي في المروحيتين الاخريين!

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ظروف سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بينما نجا من الحادث المرافقون الذين استقلوا مروحيتين آخريين.

وصرّحت قناة روسيا اليوم نقلاً عن الرئيس الروسي قوله، مرافقو الرئيس الإيراني حلقوا في مروحيات روسية الصنع دون مشاكل.

وأشار بوتين إلى أن مرافقي رئيسي الذي قضى في حادث تحطم مروحيته كانوا على متن مروحيات روسية حلقت في الظروف الصعبة ذاتها دون أي مشاكل، مؤكدا على جودة الصناعات العسكرية الروسية.

وكانت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له قد تحطمت في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران، الأحد الماضي، حيث كان السيد رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران في وقت مبكر الأحد لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.