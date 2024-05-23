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موسكو تحذر من حرب عالمية ثالثة


أكد رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية في روسيا، أن التصريحات حول السماح لكييف باستخدام أسلحة أمريكية لضرب أهداف استراتيجية داخل روسيا تؤجج المواجهة العسكرية المباشرة مع موسكو.

وقال ليونيد سلوتسكي: "فقد السياسيون الأمريكيون، على خلفية الهزيمة تلو الأخرى على جبهة عملائهم الأوكرانيين، غريزة الحفاظ على الذات. وقد حذرت موسكو، على وجه الخصوص، من أن مثل هذا الخطاب يثير مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا".

 وشدد على أن "موسكو حذرت لندن على وجه الخصوص، ردا على تصريحات بشأن استهداف أراضي روسيا، من أنها ستعتبر أن لها الحق في تدمير أي منشآت عسكرية بريطانية سواء على أراضي أوكرانيا أو خارج حدودها". 

وبحسب رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، فإن الغرب "في جنون الخوف من روسيا" المتمثل في الحرب بالوكالة ضد روسيا، يدفع العالم نحو حرب عالمية ثالثة، لن يكون هناك منتصرون فيها.

 وفي وقت سابق، دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى رفع الحظر المفروض على كييف في مسألة ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية، وأظهر له خريطة للأراضي الروسية والمساحة التي تغطيها صواريخ ATACMS المقدمة من الولايات المتحدة.

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