تركيا ترحب باعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج بدولة فلسطين

عبرت تركيا عن ترحيبها "الكبير" بإعلان إسبانيا وإيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت الخارجية التركية في بيان لها اليوم الاربعاء : "إن هذه خطوة بالغة الأهمية من حيث استعادة الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني، ومساعدة فلسطين على الحصول على المكانة التي تستحقها في المجتمع الدولي".

وشددت في بيانها على أن تركيا ستواصل السعي من أجل أن يعترف المزيد من الدول بفلسطين.

وأكدت الخارجية التركية أن الاعتراف بفلسطين "مطلب القانون الدولي، والعدالة، والضمير الانساني".

وكانت النرويج وأيرلندا وإسبانيا قد اعلنت اليوم وبشكل متزامن استجابة لحملة سياسية قادتها مدريد، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ووفقا لحكومات الدول الثلاث، يدخل القرار حيز التنفيذ في 28 مايس الجاري، ويمنح فلسطين جميع الحقوق والواجبات كدولة مستقلة.

ويأتي القرار بعد أكثر من 8 أشهر من حرب إسرائيلية شرسة ضد قطاع غزة، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن تدمير كبير في البنى التحتية والمرافق الرئيسية .