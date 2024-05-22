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قائد الثورة يصلّي على جثمان رئيسي ورفاقه.. و40 وفدًا رفيعا سيشارك إيران التشييع


اقيمت مراسم صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث صلى المرشد الأعلى السيد علي خامنئي على جثمان رئيسي ورفاقه الاخرين في جامعة طهران وساحة الثورة.

وانطلقت مراسم التشييع في الساعة 7:30 صباح اليوم، وفي تمام الساعة التاسعة صلى المرشد الأعلى على الجثمان، وبعد ذلك سيتم تشييع الجثامين من جامعة طهران إلى ساحة آزادي.

وستقام صباح غد الخميس مراسم التشييع في خراسان الجنوبية وسيتم دفن جثمان آية الله رئيسي مساء الخميس في حرم الإمام الرضا عليه السلام.

ومن المؤمل ان يشارك أكثر من 40 وفدا أجنبيا رفيع المستوى في مراسم تشييع رئيسي التي ستقام بعد ظهر اليوم الأربعاء في طهران بحضور محمد مخبر الرئيس الايراني بالانابة وعلي باقري كني وزير الخارجية الايراني بالوكالة.

وسيكون من بين المشاركين الأجانب نحو 10 وفود على مستوى القادة، ونحو 20 وفدا على مستوى الوزراء، والباقي على مستويات مختلفة مثل رؤساء البرلمانات والمبعوثين الخاصين وغيرهم.

وانطلق وفد عراقي يتكون من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس المحكمة الاتحادية وعدد من الوزراء والمحافظين للمشاركة في مراسم التشييع والعزاء للرئيس الإيراني ورفاقه.

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قائد الثورة يصلّي على جثمان رئيسي ورفاقه.. و40 وفدًا رفيعا سيشارك إيران التشييع
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