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موسكو تعلن بدء تدريبات على استخدام الأسلحة النووية


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بدء المرحلة الأولى من التدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "تحت قيادة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، بدأت المرحلة الأولى من التدريبات العملية لإعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في المنطقة العسكرية الجنوبية".

وكانت الدفاع الروسية أعلنت مؤخراً، أنه "بناء على تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، ومن أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية، بدأت هيئة الأركان العامة الاستعدادات لإجراء تمرين في أقرب وقت مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة الطيران وكذلك قوات البحرية".

كما أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها بأن تؤدي التدريبات التي تجريها وزارة الدفاع الروسية على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية إلى تهدئة "الرؤوس الساخنة" في العواصم الغربية.

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