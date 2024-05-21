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البدء بمراسم تشييع الرئيس الإيراني ورفاقه والتي ستطوف محافظات إيران لـثلاثة أيام


بدأت صباح اليوم الثلاثاء مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني ومرافقيه من مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية، حيث سقطت المروحية التي كانت تقلهم، واحتشد الالاف من المشيعين والمعزين.

وكذلك سيستمر تشييع الجنازة ّ وصولاً لمرقد السيدة المعصومة (عليها السلام) في مدينة قُم عند الساعة الرابعة عصر الثلاثاء، ويُعدّ مرقد السيدة المعصومة ذو رمزية دينية كبيرة وهو قبر فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام.

وبعدها وفي صباح غد الأربعاء ستقام المراسم في طهران، حيث ستنقل الجنازة في الساعات الاخيرة من ذلك اليوم إلى مصلى الإمام الخميني (قدس) في العاصمة طهران لتوديعها.

 وفي صباح الخميس  ستنقل الجثامين إلى بيرجند في محافظة خراسان الجنوبية، ومنها إلى مدينة مشهد عاصمة المحافظة حيث ستُدفن بجوار مرقد الإمام الرضا عليه السلام في ليلة الجمعة.

وكان مساعد رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية محسن منصوري، قد أعلن تعطيل الدوام الرسمي في كافة محافظات إيران ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، وإلغاء كافة امتحانات نهاية السنة الدراسية بداية من اليوم الثلاثاء حتى نهاية الاسبوع الجاري.

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