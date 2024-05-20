الصفحة الدولية

ولي العهد السعودي يؤجل زيارته الى اليابان بسبب الوضع الصحي لوالده


أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين (20 أيار 2024)، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أجل زيارة إلى طوكيو، بسبب الوضع الصحي لوالده، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، هاياشي يوشيماسا، للصحفيين، إن "السعودية أبلغت الحكومة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، بتأجيل زيارة ولي العهد السعودي، بسبب الحالة الصحية للملك سلمان بن عبد العزيز"، وفقا للتلفزيون الياباني.

وأضاف أن " الحكومة اليابانية ستنسق مع المملكة جدولا جديدا، بشأن زيارة ولي العهد السعودي".

وكان من المقرر أن يباشر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، زيارة رسمية لليابان تستغرق 4 أيام، وكان من المتوقع أن يلتقي مع إمبراطور البلاد، ناروهيتو، ورئيس الوزراء الياباني، كيشيدا فوميئو.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، مساء أمس الأحد، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز استكمل الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السلطات الثلاث توافق على اجراء الانتخابات الرئاسية بايران في 28 حزيران المقبل
ولي العهد السعودي يؤجل زيارته الى اليابان بسبب الوضع الصحي لوالده
الاعلام الايراني : تشييع جثمان رئيسي عصر غد في مدينة قم المقدسة
محمد جواد ظريف : : أمريكا تسببت بسقوط طائرة رئيسي
علي باقري يتولى مهام وزير الخارجية الإيرانية خلفا لـعبد اللهيان.. من هو؟
إيران تكشف سبب سقوط مروحية الرئيس الايراني
مواطنون روس يضعون الزهور عند السفارة الإيرانية في موسكو تخليدا لذكرى السيد رئيسي ورفاقه
إعلان الحداد في إيران لمدة خمسة أيام على أرواح الشهداء في حادث المروحية
الرئيس الروسي يعزي المرشد الأعلى بوفاة الرئيس الإيراني
وكالة الأنباء الإيرانية: مجلس الحكومة يعقد اجتماعا عاجلا بعد وفاة رئيسي ووزير الخارجية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك