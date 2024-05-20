ولي العهد السعودي يؤجل زيارته الى اليابان بسبب الوضع الصحي لوالده

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين (20 أيار 2024)، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أجل زيارة إلى طوكيو، بسبب الوضع الصحي لوالده، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، هاياشي يوشيماسا، للصحفيين، إن "السعودية أبلغت الحكومة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، بتأجيل زيارة ولي العهد السعودي، بسبب الحالة الصحية للملك سلمان بن عبد العزيز"، وفقا للتلفزيون الياباني.

وأضاف أن " الحكومة اليابانية ستنسق مع المملكة جدولا جديدا، بشأن زيارة ولي العهد السعودي".

وكان من المقرر أن يباشر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، زيارة رسمية لليابان تستغرق 4 أيام، وكان من المتوقع أن يلتقي مع إمبراطور البلاد، ناروهيتو، ورئيس الوزراء الياباني، كيشيدا فوميئو.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، مساء أمس الأحد، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز استكمل الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.