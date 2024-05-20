الاعلام الايراني : تشييع جثمان رئيسي عصر غد في مدينة قم المقدسة

اعلن الاعلام الايراني :" ان تشييع جثمان الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي سيتم عصر يوم غد الثلاثاء في مدينة قم المقدسة .

وكان حسن حقيقيجيان مدير عام الشؤون السياسية والوطنية لمحافظة اذربيجان الشرقية، ذكر في وقت سابق اليوم الاثنين، ان مراسم تشييع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ومرافقيه ستقام غدا الثلاثاء في تبريز.

واضاف حقيقيجيان :" ان جثامين ضحايا المروحية ستنقل اولا الى الطب العدلي، قبل التشييع "، فيما قالت وسائل اعلام :" ان التشييع في تبريز قد يكون اوليا، قبل تشييع شعبي في طهران، وربما تشييع آخر في مدينة مشهد مسقط رأس رئيسي".