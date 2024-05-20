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إعلان الحداد في إيران لمدة خمسة أيام على أرواح الشهداء في حادث المروحية


أعلن المرشد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، "الحداد العام لمدة خمسة أيام  واتقدم بالتعازي إلى الشعب الايراني العزيز".

وذكر رئيس الهلال الأحمر الإيراني إنه عُثر على جثامين كل من كانوا على متن المروحية التي تحطمت وعلى متنها الرئيس إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين، بعد الإعلان عن إستشهادهم.

وكان برفقة السيد رئيسي، عبد اللهيان وزير الخارجية، وممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية محمد علي آل هاشم، وحاكم محافظة أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، ورئيس الفريق الأمني للرئيس الإيراني، بالإضافة إلى ثلاثة طيارين كانوا على متن المروحية، حيث تحطمت في منطقة جلفا الجبلية الوعرة وسط ظروف جوية صعبة خلال عودة الرئيس من حفل حضره مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.

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