رئيس الهلال الأحمر الإيراني: لا أثر لوجود أحياء في طائرة الرئيس الايراني

قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني : لا أثر لوجود أحياء ممن كانوا على متن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد اعلن فجر اليوم الاثنين أنه لا توجد أية علامة حياة في موقع حطام الطائرة التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته، وذلك بعد تحطمها في شمال غرب البلاد.

وكانت طائرة "أقنجي" التركية أرسلت صورا من الجو لمنطقة تبريز شمال غربي إيران حيث يحتمل هبوط الطائرة المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني.

وذكرت وكالة انباء الأناضول التركية أن المسيرة أقننجي رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني وسلمت الإحداثيات للسلطات الإيرانية .