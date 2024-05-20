التلفزيون الإيراني: لا توجد أية علامة حياة في موقع حطام مروحية الرئيس

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أنه لا توجد أية علامة حياة في موقع حطام الطائرة التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته، وذلك بعد تحطمها في شمال غرب البلاد.

وكانت طائرة "أقنجي" التركية أرسلت صورا من الجو لمنطقة تبريز شمال غربي إيران حيث يحتمل هبوط الطائرة المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني.

وذكرت وكالة انباء الأناضول التركية أن المسيرة أقننجي رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني وسلمت الإحداثيات للسلطات الإيرانية.

ودخلت الطائرة التركية بناء على طلب طهران للمساعدة في البحث عن مروحية رئيسي.

بدوره قال الهلال الأحمر الإيراني إن المسيرة التركية رصدت موقعين لعلامات حرارية يعتقد أنها لمكان الطائرة، وقال التلفزيون الإيراني إنه تم تقييم صور المسيرة التركية .