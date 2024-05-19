تحديد الموقع الدقيق للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني

قالت وكالة "تسنیم" الإيرانية مساء يوم الأحد، إنه تم تحدید الموقع الدقیق للمروحیة التي کانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي.

وأفادت الوكالة بأن قائد قوات الحرس الثوري في محافظة أذربايجان الشرقية أعلن بأنهم تلقوا إشارة من المروحية والهاتف المحمول لأحد أفراد الطاقم.

وأضافت: "نحن نتوجه حاليا برفقة جميع قواتنا العسكرية إلى هذه المنطقة، ونأمل في أن نزود أبناء الشعب بأنباء جيدة".

يشار الى أن مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني ومرافقيه تعرضت لحادث في إحدى مقاطعات محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

وتضم الطائرة "المفقودة"، كل من الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ آذربابیجان الشرقية مالك رحمتي، بالإضافة إلى إمام جمعة محافظة تبریز محمد علی آل هاشم، فضلاً عن مرافق وقائد فريق مرافقة الرئيس الإيراني، وطاقم الطائرة.