الجيش الايراني يعلن عن وصول إشارة من المروحية التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي.

أعلن الجيش الإيراني، الأحد، عن وصول إشارة من المروحية التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي.

وقال الجيش "وصلت إشارة من المروحية والهاتف المحمول لأحد أفراد الطاقم في موقع الحادث"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

وكان محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني قال، مساء اليوم، إن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي، حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة.

وتعرضت مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني ومرافقيه لحادث في إحدى مقاطعات محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

وتضم الطائرة "المفقودة"، كل من الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ آذربابیجان الشرقية مالك رحمتي، بالإضافة إلى إمام جمعة محافظة تبریز محمد علی آل هاشم، فضلاً عن مرافق وقائد فريق مرافقة الرئيس الإيراني، وطاقم الطائرة.