إيران تعلن تحديد موقع حادثة مروحية الرئيس الإيراني

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاحد، عن تحديد موقع حادثة الرئيس إبراهيم رئيسي.

ونقلت وسائل إعلام عن أحد عناصر الإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني، قوله إنه "تم تحديد موقع الحادث بالضبط، وبعد دقائق سنصل إلى آخر إشارة GPS أرسلتها المروحية".

وبحسب وكالة إرنا، فإن المروحية التي كانت تقل الرئيس ومرافقيه تعرضت لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي عوزي وبير داود.

وتضم الطائرة "المفقودة"، كل من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ آذربابیجان الشرقية ️مالك رحمتي، بالإضافة إلى إمام جمعة محافظة تبریز محمد علی آل هاشم، فضلاً عن مرافق وقائد فريق مرافقة الرئيس الإيراني، والطيار ومساعد الطيار ومساعد طاقم الطائرة.