أردوغان يصدر عفوا عن جنرالات شاركوا بالانقلاب العسكري عام 1997

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عفوا عن 7 جنرالات مسجونين، لدورهم في الانقلاب العسكري ضد الحكومة في تركيا عام 1997، وفقا لمراسيم نشرت في الجريدة الرسمية.

وأشار الرئيس التركي في قراره إلى "السن المتقدم والحالة الصحية للضباط السابقين الذين حكم عليهم في 2018 بالسجن المؤبد بعد محاكمة مليئة بالمفاجآت".

ووقعت المراسيم التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، السبت، في وقت أصدرت محكمة في أنقرة حكما بالسجن لمدة 42 عاما على الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش بتهمة المساس بوحدة الدولة.

وطالب حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان والفائز الأكبر في الانتخابات البلدية التي جرت في نهاية اذار، بالإفراج عن الجنرالات السابقين الذين ما زالوا مسجونين. وأشاد زعيمه أوزغور أوزيل الذي التقى اردوغان مطلع ايار، على موقع إكس بـ"الإجراء المتأخر ولكنه عادل".

وكان أفرج عن أحد الجنرالات السبعة الذين تم العفو عنهم وهو شفيق بير، العقل المدبر للانقلاب، لأسباب صحية.

وعام 1997 دفع أول رئيس وزراء إسلامي في تركيا نجم الدين أربكان الى الاستقالة من قبل هيئة الأركان العامة باسم الدفاع عن العلمانية. وكان هذا الانقلاب تم بطريقة سلمية.