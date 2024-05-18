الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية 1725 جنديا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،اليوم السبت، أن خسائر الجيش الأوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت نحو 1725 جنديا على مختلف المحاور.

وأكدت الوزارة، في تقريرها اليومي عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، أن الجيش الروسي تمكن من صد هجمات على محاور: /دونيتسك، وخيرسون،وزابوروجيه/.

وأوضح التقرير أن الدفاعات الجوية الروسية، تمكنت من إسقاط 37 طائرة بدون طيار، بالإضافة إلى 21 قذيفة من راجمات الصواريخ /HIMARS/، بالإضافة إلى تدمير محطة رادار لمنظومة صواريخ مضادة للطائرات، وتدمير زورقين سريعين مسيرين تابعين للقوات الأوكرانية".