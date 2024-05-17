كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيًا جديداً بإتجاه بحر اليابان

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة (17 آيار 2024)، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان.

ونقلت وكالة "يونهاب"، عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان"، مبينة انها "تقوم بتحليل مدى طيران الصاروخ الكوري الشمالي وقدراته الأخرى".

ويأتي ذلك بعد يومين من دعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى "تغيير تاريخي" في الاستعدادات للحرب.

وأشرف الزعيم الكوري الشمالي، على نظام أسلحة صاروخية تكتيكية جديد من المقرر أن يتم تزويد الجيش بها بعد استكمال الخطط الخاصة بالتصنيع مع حلول نهاية العام الحالي.