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"حتى الـCIA لن تنقذه".. كولونيل أمريكي يتحدث عن مصير زيلينسكي بعد نهاية العملية العسكرية الروسية


توقع المستشار السابق للبنتاغون الكولونيل دوغلاس ماكغريغور أن تتم الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بحلول نهاية العملية العسكرية الروسية الخاصة، دون تحديد مصيره.

وقال ماكغريغور لقناة Judging Freedom على "يوتيوب": "أظن أن هذا سيحدث داخل البلاد، سيتعين على زيلينسكي وحاشيته المغادرة. لا أحد يعرف ما إذا كانوا سيغادرون بسلام أو سيتم وضعهم في نهاية المطاف على الحائط وإطلاق النار عليهم أو تسميمهم أو أي شيء آخر".

وأشار إلى أنه من الممكن أيضا أن يكون هناك سيناريو يسمح فيه لرئيس نظام كييف بمغادرة البلاد، على سبيل المثال، إلى قبرص، مؤكدا أن حقيقة الإطاحة به حتمية.

وتابع: "لن نفعل أي شيء، سنقف مكتوفي الأيدي، وننتظر حتى تقع هذه المأساة. ولا أعتقد أن وكالة المخابرات المركزية أو MI6 ستتدخل بالضرورة عند إزاحة زيلينسكي".

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