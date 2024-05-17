تضم 250 عنصرًا .. تفكيك شبكة "الشياطين" غرب طهران

فككت السلطات الأمنية الإيرانية، اليوم الجمعة ، شبكة "الشياطين" غرب طهران وجرى اعتقال أكثر من 250 شخصاً من بينهم ثلاثة يحملون الجنسية الأوروبية.

وذكر بيان لقوات الشرطة الإيرانية، "أنه تم التعرف على أعضاء الشبكة الشيطانية التي تضم عضوية منظمة من أجانب أوروبيين وإيرانيين، واعتقالهم من قبل جهاز المخابرات خلال عملية فنية ومتخصصة".

ووفق البيان فإن "146 رجلاً و115 امرأة كانوا حاضرين في مكان اجتماع الشبكة الشيطانية، وكانوا عراة وبطريقة فاحشة مع وجود الشعارات الخاصة والعلامات والرموز الشيطانية على ملابسهم ورؤوسهم ووجوههم وشعرهم، وتم القبض عليهم وبحضور ثلاثة مواطنين أوروبيين".

وكشف البيان أنه "تم ضبط رموز شيطانية ومشروبات كحولية ومؤثرات نفسية"