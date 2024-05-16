النيابة الكويتية تأمر بضبط وإحضار النائب السابق "أنور الفكر"

أفادت وسائل إعلام كويتية نقلا عن مصادر قانونية بصدور أمر ضبط وإحضار في حق النائب السابق "أنور الفكر"، بناء على شكوى من وزارة الداخلية.

وأوضحت المصادر لصحيفة "الراي" أن القرار يأتي على خلفية ما أدلى به الفكر من كلام خلال إحدى الندوات الانتخابية تضمن تدخلا بصلاحيات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ولم تذكر الصحيفة التصريحات التي اعتبرتها "تعديا" على أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح. ولفتت الصحيفة إلى أن أوامر ضبط مماثلة بحق آخرين سوف "تصدر تباعا".

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "المجلس" الإلكترونية أن "الفكر متواري عن الأنظار لتنفيذ أوامر الضبط بحقه للتحقيق معه من قبل النيابة بناء على القضية التي رفعتها وزارة الداخلية".

والفكر يعد من الأسماء المعارضة في البرلمان الكويتي الذي لم يرَ النور إطلاقا بعد قرارات أمير الدولة الخليجية بحل مجلس الأمة، وتعليق بعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات.

وأكد الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، أن "الكويت أمانة في أعناقنا، ولن نسمح لكائن من كان بأن يزعزع أمنها واستقرارها، سواء بالقول أو الفعل تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير، وأنه سيتم تطبيق القانون على الجميع بكل جديةٍ وحزم لحفظ أمن البلاد واستقرارها وسلامة أراضيها ولا أحد فوق القانون أيا كان موقعه أو صفته".

جدير بالذكر أن الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح أدت اليمين الدستورية يوم الأربعاء أمام الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن أمير الكويت عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، موضحا أنه "اتخذ قرارا صعبا لإنقاذ للبلاد".