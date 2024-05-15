الدفاع الروسية: خسائر الجيش الاوكراني 1165 عسكريا خلال 24 ساعة

اعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر الجيش الأوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت 1165 عسكريا، بالإضافة إلى إسقاط عشرات الصواريخ، و 40 مسيرة أوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع، في تقريرها اليومي عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، أن الجيش الروسي تمكن من صد هجمات على محاور: /لوغانسك، ودونيتسك، وزابوروجيه، وخيرسون/، كما تمكن من تدمير عدد من الآليات والمدافع الأوكرانية، بالإضافة إلى إسقاط مقاتلة /ميغ 29/.