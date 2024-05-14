مقتل أول موظف دولي أممي في غزة

أعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، بأن أحد أفراد أجهزة الأمن التابعة للأمم المتحدة قُتل في هجوم استهدف سيارته في رفح اليوم الاثنين. حيث أوضح فرحان حق، أنه أول موظف دولي تابع للمنظمة يُقتل في غزة منذ اندلاع الحرب.

وذكر إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش شعر بحزن عميق عندما علم بوفاة أحد أعضاء إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن وإصابة آخر نتيجة قصف تعرضت له مركبتهما التابعة للأمم المتحدة، أثناء توجههما إلى المستشفى الأوروبي في رفح هذا الصباح.

وتابع، هذه الضحية الدولية الأولى للأمم المتحدة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، مذكرا بمقتل نحو 190 موظفا فلسطينيا في الأمم المتحدة، معظمهم من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وبيّن أن الأمين العام يدين جميع الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة ويدعو إلى إجراء تحقيق كامل.

ولم ييذكر أي تفاصيل عن الحادث وامتنع عن تحديد جنسية الموظف المتوفى والآخر المصاب، وقال ليس لدي كل التفاصيل لكن أعتقد أن الموكب كان يتحرك عندما أُصيبت المركبة، موضحًا أن جميع المركبات كانت معروفة على أنها تابعة للأمم المتحدة.