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الكويت.. 270 شتلة ماريجوانا بـ"مزرعة" لأحد أفراد الأسرة الحاكمة


عرضت وزارة الداخلية الكويتية فيديو يوثق زراعة مواطن من الأسرة الحاكمة مخدر الماريجوانا في منزله، وضبط 3 آسيويين كانت بحوزتهم مواد مخدرة.

وأظهر فيديو الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي العثور على 270 شتلة من الماريجوانا و 5.130 كيلو غرام من الماريجوانا المقطوفة والمعدة للاستخدام و4150 حبة من الكبتاجون وكمية من المواد المخدرة.

وظهر الموقوفون الـ4 في الفيديو بعد أن جرى تغطية ملامح الوجه وتبين أن الآسيويين الثلاثة يعاونون الفرد من الأسرة الحاكمة في زراعة شتلات الماريجوانا.

وفي بيان سابق لها، أكدت الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالة المتهمين والمضبوطات الى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

وأضافت: "تؤكد الوزراة على استمرار الجهود الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ولا أحد فوق القانون".

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