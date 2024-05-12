الكشف عن سبب إلغاء زيارة أردوغان إلى الولايات المتحدة

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد (12 آيار 2024)، عن سبب إلغاء زيارته إلى الولايات المتحدة والاجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية، إنه "تم تأجيل زيارتنا للولايات المتحدة بسبب عدم توافق الجداول الزمنية للطرفين"، مبينا أن "الولايات المتحدة تستعد للانتخابات وأصبح جدول أعمال بايدن مكثفا وتستمر برامجنا بنشاط على الصعيدين المحلي والدولي".

واضاف ان "مثل هذه الزيارات تجري في الوقت المناسب للطرفين، ومناقشة الموعد المناسب لهذه الزيارة لا تزال مستمرة".

وردا على سؤال صحفي عما إذا يعتقد أنه يجب على الولايات المتحدة أن تلعب دور الوساطة في العلاقات التركية اليونانية أجاب أردوغان أن "تركيا تؤيد الحفاظ على التوازن السياسي للولايات المتحدة في العلاقات بين تركيا واليونان".

وبين اننا "نعتقد أن النهج الذي يخلق أساسا للحوار البناء سيكون مفيدا بالإضافة إلى ذلك، توجد لدينا اتصالات مباشرة مع اليونان دون وسطاء وسيساعد الحفاظ على هذه الاتصالات وتطويرها في تطوير علاقاتنا".

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية التركية إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة في 9 آيار الجاري تم تأجيلها إلى موعد لاحق يناسب الطرفين".