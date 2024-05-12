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رئيس الوزراء اليوناني يتوجه إلى تركيا في زيارة ودّية كمؤشر على تحسن العلاقات


من المؤمل أن يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدا الاثنين في أنقرة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بين الجارين العضوين في حلف الناتو.

وأوضح  مصدر دبلوماسي تركي لوكالة فرانس برس إنه بعد عقود من تبادل اللوم والتوترات بين أثينا وأنقرة تخللتها مراحل قصيرة من المصالحة، فإن هذه الزيارة التي تستمر يوما واحدا وتعقب زيارة إردوغان لليونان في ديسمبر الماضي "تمثل مرحلة جديدة في العلاقات بين تركيا واليونان. 

وكان الزعيمان  قد وقعا في ديسمبر الماضي إعلانا بشأن علاقات الصداقة وحسن الجوار بينهما مقرين بأهمية الاحترام المتبادل والتعايش السلمي.

وتأتي زيارة ميتسوتاكيس إلى تركيا على خلفية فضيحة جديدة في العلاقات بين البلدين حول قرار تركيا لتحويل كنيسة المخلص في خورا الأرثوذكسية القديمة في اسطنبول إلى مسجد.  

وعبّر ميتسوتاكيس عن استيائه الشديد أيام من زيارته قائلا إنه لا يوجد نقص في المساجد في المدينة وهذه ليست طريقة للتعامل مع التراث الثقافي، مذكرا بأن اسطنبول كانت عاصمة الامبراطورية البيزنطية والأرثوذكسية لأكثر من ألف عام. وأكد أنه سيطلب من إردوغان التراجع عن هذا القرار.

وأكد ميتسوتاكيس في مقابلة مع صحيفة بروتوثيما على ضرورة الحفاظ على القنوات المفتوحة مع أنقرة.

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