وزير الخارجية الهندي: الهيمنة الأمريكية وصلت إلى نهايتها

قال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار إن الهيمنة الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة وصلت إلى نهايتها.

وأضاف وزير الخارجية الهندي في مقابلة مع قناة "PTI"، أن الولايات المتحدة لا تزال هي القوة الرائدة في العالم، لكن يمكننا لعدد من الأسباب القول إن الفجوة بينها وبين المجموعة التي تليها من القوى أصبحت أصغر بكثير من ذي قبل".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة نفسها "غيرت موقفها فيما يتعلق بالعالم".

ووفقا له، فإن العالم يتغير بسرعة، وقائمة الدول الرائدة في العالم تتغير أيضا.

وقال جايشانكار: "نحن أنفسنا جزء من هذه التغيرات"، مذكرا أنه قبل 10 سنوات كانت الهند في المركز العاشر في تصنيف التنمية الاقتصادية، وهي تحتل الآن المركز الخامس وتهدف إلى احتلال المركز الثالث.

وفي وقت سابق وعلى خلفية الصراع السياسي في الولايات المتحدة والاستقطاب بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية سوف يمثل نهاية الهيمنة الغربية على الساحة العالمية، ويجب على أوروبا أن تكون مستعدة لذلك.