ماكرون: هناك 5 أسباب تجعل أوروبا في خطر!

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، ان أوروبا في خطر لخمسة أسباب، منها الحرب الروسية الأوكرانية وسباق التسلح.

وقال ماكرون في معرض الإجابة على أسئلة طرحها عليه الفرنسيون عبر مواقع التواصل، ليجيب بفيديوهات مصورة بثها على حسابه الرسمي في منصة إكس، ورداً على سؤال حول ما إذا كانت أوروبا في خطر، أجاب ماكرون بالإيجاب، معدداً 5 أسباب.

فقد أوضح أن "هناك حرباً جارية حالياً في القارة الأوروبية، مشيراً إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي تهدد أبواب العديد من الدول الأوروبية".

كما اعتبر أن "السبب الثاني الذي يفاقم هذا الخطر، هو أن أحد طرفي تلك الحرب قوة نووية، تملك صواريخ قد تطال الأراضي الأوروبية، في إشارة إلى موسكو".

أما السبب الثالث الذي يهدد أوروبا برأيه، فيكمن في "سباق التسلح المتصاعد عالمياً، مستشهداً بالولايات المتحدة والصين، وروسيا، فضلا عن إيران الساعية إلى السلاح النووي أيضا".