الناتو يعلق على إرسال قوات إلى أوكرانيا

علق نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ميرسيا جوان، على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وقال جوان: "الرئيس الفرنسي يتحدث عن الحاجة الملحة لمواصلة دعم أوكرانيا. على مستوى الناتو يتم اتخاذ القرارات بالإجماع، ليس لدينا خطط أو نية سياسية في هذه اللحظة لنشر قوات الناتو في أوكرانيا".

وأضاف: "ما زلنا مهتمين في الحلف بدعم أوكرانيا بكل الطرق الممكنة، ولكن في الوقت نفسه نحن حريصون ألا تتحول هذه الحرب إلى صراع أكبر بين الناتو وروسيا".

وتابع: "القرارات الأخيرة لتدريب الطيارين الأوكرانيين وتوفير طائرات إف-16 تتعلق بالوضع الحالي في الحرب، لذلك أعتقد أن الأمر لا يتعلق بتجاوز الخطوط الحمراء، بل بتطوير ديناميكيات هذه الحرب".

وأشار إلى أنه لا يستطيع تحديد المدة التي ستستمر فيها العمليات العسكرية في أوكرانيا، لكن "في هذه اللحظة تشير كل الدلائل إلى استمرار هذه الحرب".