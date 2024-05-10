أمير الكويت: اتخذت قرارا صعبا لإنقاذ للبلاد وقررت حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور

أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، وقال "اتخذت قرارا صعبا لإنقاذ للبلاد".

وقال في خطاب للشعب إن "الكويت مرت بأوقات صعبة انعكست على الواقع العام"، مضيفا أن التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها"ـ في إشارة إلى عدد من النواب.

وأكد أنه "لا يمكن تحمل المصاعب والعراقيل.. هناك من يعطل مصالح البلاد"، مشيرا إلى تدخلات في اختيار ولي العهد.

وأكد على عدم جواز التفريط بمصادر الثروة الوطنية أو استخدامها للاستنزاف.

وقال "اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنها.. كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها.. لن اسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد".

وأكد أن "من نال من المال العام سينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته".

وقال" الفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية" مشددا على أن القضاء قادر على تطهير نفسه.